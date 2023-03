Habár már hónapok teltek el a katari világbajnokság óta, még mindig szolgáltatnak beszédtémát az ott történtek.



A FIFA nemrég kiadott egy kisfilmet a tornáról, amelyben szerepel egy jelenet, ahol Messi interjúadás közben finoman szólva „elküldi a p*csába” a rá várakozó Wout Weghorst-ot.

Messi éppen a TyC Sports kameráinak nyilatkozott, amikor észrevette, hogy a holland csatár sértődött arccal mered rá egy tábla mögül. A friss világbajnok argentin nem volt rest, egyből odaszólt neki, hogy „Mit nézel bolond?”.

A holland később még egyszer megpróbálta megkörnyékezni Messit, ám a játékos ügyet sem vetett rá. Weghorst ezen már felhúzta magát és elmondta, ő csak gratulálni akart Messinek, de ő tiszteletlen volt vele.

This video i truly heartbreaking, this is the reason young footballers don’t look up to Messi.

Poor Weghorst.pic.twitter.com/6TqXREwHKv