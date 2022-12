Hosszasan méltatta Lionel Messit az egyik riporter az argentinok döntőbe jutását követően.



Argentína 3-0-ra legyőzte Horvátországot a katari világbajnokság elődöntőjében. Lionel Messi számára ezzel életben maradt a remény, hogy utolsó válogatottbeli szereplésekor magasba emelhesse a világbajnoki trófeát. A hétszeres aranylabdás klubszinten mindent megnyert, de karrierje ezzel a győzelemmel válhatna teljessé. Messire nem kis nyomás nehezedik emiatt, ezért a horvátok elleni mérkőzést követően az egyik riporter úgy döntött, megpróbálja ezt csökkenteni. A TV Sportnak dolgozó Sofi Martinez Mateos kérdés helyett egy beszédet szegezett a sztárjátékosnak, amelyben elmondta miért jelent hazája számára sokkal többet a labdarúgó, mint egy esetleges világbajnoki cím.

This interview with Messi is beautiful.. pic.twitter.com/eVxJXuqJwc