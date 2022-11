Lionel Messi is jelen volt az argentin válogatott sajtótájékoztatóján. A dél-amerikaiak kedden Szaúd-Arábia ellen kezdik meg vb-szereplésüket.

A támadó több dologról is beszélt, ám összességében jellemző volt az, hogy szentimentálisabban viselkedett, mint általában.

„Régebben csak a játék járt a fejemben és sok más fontos dologgal nem törődtem. Holnap a meccs előtt megmondom a srácoknak, hogy élvezzék ki az élményt, mert én az ő korukban nem tettem.”



„Nagyszerű, hogy sokan miattam szorítanak Argentínának, még úgy is, hogy más országból valók. Hálás vagyok ezért.”

„Jól érzem magam, fizikálisan és mentálisan is. Ez a vb különleges számomra, mivel valószínűleg az utolsó lesz. Megpróbálom megvalósítani a nagy álmom!”

Messi: “This World Cup is very special for me. Probably the last one to try and achieve my dream.” pic.twitter.com/VlC0OcntMs