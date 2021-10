A futballisták szerint jó úton jár, de még sok a tennivalója a német válogatottnak, amely elsőként jutott ki a selejtezőből a 2022-es, katari világbajnokságra.

A Nationalelf hétfőn 4-0-ra nyert Észak-Macedónia vendégeként, és csoportjában a hátralévő két forduló eredményétől függetlenül már biztosan a továbbjutást érő első helyen végez, miután Örményország kikapott Romániában. A németek kulcsemberei közül Leon Goretzka és Kai Havertz is azt emelte ki, hogy sok munka vár még rájuk a vb-ig. Goretzka szerint egyelőre nem szabad túl távolra tekinteniük, különösképpen azért nem, mert még a szkopjei találkozón is sok olyan dolog volt, amiben javulniuk kell.



"Megvan bennünk a kellő minőség, de csapatként fejlődnünk kell, amihez a rendelkezésre álló összes közös edzésünket is ki kell használnunk. Jó úton járunk, de még bőven akad tennivalónk" - mondta a Bayern München középpályása.



A Bajnokok Ligája-címvédő Chelsea-t erősítő Havertz - aki hétfőn a németek első gólját szerezte - hozzátette: legutóbbi meccseiken megmutatták, hogy válogatottjuk milyen szintet képvisel.



"A számunkra csalódást jelentő Európa-bajnokságot követően szerettük volna minél gyorsabban megszerezni a vb-kvalifikációt. Ez a győzelmi sorozat nagy önbizalmat ad nekünk, de még hosszú út áll előttünk" - nyilatkozta.



Kiemelte: a német válogatottnál mindig a trófeák megszerzésében gondolkodnak, nincs ez másként a katari vb-t illetően sem, de addig még nagyon sok munka vár rájuk, és a hátralévő időt kihasználva igyekeznek alaposan felkészülni.



A németek vb-címvédőként érkeztek a 2018-as, oroszországi világbajnokságra, ahol még a csoportból sem jutottak tovább, az idei kontinensbajnokságon pedig társrendezőként már a nyolcaddöntőben búcsúztak. A csapatot akkor irányító Joachim Löw az Eb után távozott, a helyére lépő Hansi Flick eddigi öt tétmeccséből ötöt nyert meg - beállítva elődje rekordját -, 18-1-es gólkülönbség mellett. Flick elégedett volt a hétfői hozzáállással, és tökéletesnek nevezte, hogy győzelmük egyben továbbjutást is jelentett. Kiemelte: a kicsit hektikus, gól nélküli első félidőben hiányzott belőlük egy kis pontosság, de dicséretes, hogy ennek ellenére meg tudták tartani a lendületüket, és végül győztek.



Havertz találatát londoni klubtársa, Timo Werner duplája követte, míg negyedik góljuk a csereként pályára lépő 18 éves Jamal Musiala érdeme, aki először talált be a válogatottban. Wernert a közelmúltban sok kritika érte a szurkolók, valamint a sportsajtó részéről, hogy topszinten - úgy a Chelsea-nél, mint a német válogatottban - nem képes kulcsemberré válni. A támadó a nemzeti együttes legutóbbi öt meccsén viszont ötször volt eredményes, és csak a románok ellen nem talált a kapuba.



Werner kiemelte: nagy szüksége van a feltétlen bizalomra, amelyet százszázalékosan megkap Flicktől, ő pedig megpróbálja ezt meghálálni.

Hozzátette: ha két napnál többet gondolna az őt ért kritikákra, akkor Szkopjéban nem így teljesített volna.

