Szinte épphogy a vb kezdete előtt a FIFA álláspontja nagyot fordult és katari nyomásra megtiltották, hogy a stadionokban sört, vagy más alkoholos italt lehessen vásárolni.

„A rendező ország hatóságai és a FIFA közti megbeszéléseket követően az a döntés született, hogy az alkoholos italok értékesítése kizárólag a rajongói zónákban és külön erre kialakított szurkolópontokon történhet. A sörértékesítő helyeket a stadionokból és környékükről eltüntetik. Ez nincs hatással a Bud Zero eladásaira, ez továbbra is kapható lesz mindenhol.”

A legtöbb szurkoló számára ez egy újabb feketepont Katarnak, akiknek a szervezési készségeit sok szempontból elégtelennek nyilvánították a helyszínre utazó szurkolók.

Breaking News: Qatar abruptly reversed its beer policy for the World Cup, and will sell only a nonalcoholic option at stadiums, an official familiar with the plan said. The move will complicate FIFA’s $75 million sponsorship agreement with Budweiser.https://t.co/nh3ZApVzfS