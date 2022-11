Nemrég nyilvánosságra egy videó, amely megmutatja, hogy készült az a közös kép Messiről és Ronaldoról, amely percek alatt bejárta a nagyvilágot.



A Louis Vuitton egy nappal a 2022-es labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt közzétett egy fotót, amely nagyon rövid idő alatt a szurkolók kedvencévé vált. A különleges fotón az elmúlt két évtized két klasszisa, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo látható, amelyen egy sakktábla mintázatú bőrönd mellett ülve gondolkodnak a következő lépésükön.



A képet világszerte dicsérték a rajongók, most pedig a sikeren felbuzdulva a készítők egy videót is közzétettek, amely segítségével a fotó elkészülése mögötti pillanatokba tekinthetnek be az érdeklődök.

Behind the scenes of @LouisVuitton’s photo shoot by @annieleibovitz with Lionel Messi and Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/qz2eFMVdgr — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) November 20, 2022



A videóban mindkét játékos beszélt arról, hogy mit jelent számára a világbajnokság, majd a márkáról is szót ejtett.



„Ez lesz az ötödik világbajnokságom. A legemlékezetesebb győzelem számomra az argentin néptől kapott elismerés volt” – jelentette ki Messi, majd a kampányhoz csatlakozva hozzátette, szerinte látványos, a trófeák utaznak a Louis Vuitton táskában.



„A kedvenc Louis Vuitton cikkem a kézipoggyász. Sokat utazom, ezért szeretem. Nagyon jól éreztük magunkat a forgatás alatt. Óriási élmény volt számomra, és nagyon élveztem” – tette hozzá a PSG sztárja.



„Ez lesz az ötödik világbajnokságom, szóval szerintem ez már egy nagyszerű eredmény” – mondta Ronaldo.



A világbajnokság november 20-án, vasárnap magyar idő szerint 17 órakor kezdődik a házigazda Katarral, Ecuadorral.

Kezdődik a világbajnokság. Itt az ideje egy kis játéknak. Ki lesz a Sport365 világbajnokságának világbajnoka? Csatlakozzatok a képre kattintva!

Borítókép: Valerio Pennicino – UEFA/UEFA a Getty Images