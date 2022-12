Drámai körülmények között nyerte meg harmadik világbajnoki címét az argentin válogatott, akik a döntőben a franciákat győzték le.

A vereség keserű szájízt hagyott a franciák körében, mivel úgy érzik, csalás áldozatai lettek.

Ezen okból indítottak egy petíciót, amelynek célja a vb-döntő újrajátszása. Ezt már több, mint 200.000 ember aláírta, nyilvánvalóan többségükben franciák.

A petícióban az indoklás így szól: „A bírók el voltak adva, a 2. gólnál nem volt büntető!”

Itt arra az esetre utalnak, amikor Dembélé a büntetőterületen belül buktatta Angel Di Mariát, ezért pedig a lengyel spori tizenegyest ítélt. A büntetőt Messi hidegvérrel bevágta, ezzel alakult az eredmény 2-0-ra.

Az eset a FIFA álláspontja szerint annyira egyértelmű volt, hogy a VAR felülvizsgálatára sem volt szükség a döntést illetően, így erősen kétséges, hogy bármit is tudnának érni egy ilyen petícióval.

France launch petition to get World Cup final replayed, nearly 200,000 have signed it. pic.twitter.com/1BAbCp57Ox