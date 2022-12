A francia-lengyel vb-nyolcaddöntő egy pillanatra az 1990-as évek életérzését idézte. Jules Koundé, a gallok védője egy arany nyaklánccal a nyakában kezdte el a mérkőzést, amely már hosszú évek óta tilos.

Most megindokolta a játékos az esetet:

„Teljesen megfeledkeztem róla. Sosem történt velem ilyen, se a spanyol bajnokságban, sem máshol. Elfelejtettem… A bíró megkért, hogy vegyem le, én megtettem. Nem volt semmi extra.” – idézi a Relevo a játékost.

Az ékszerek viselése a FIFA szabályai szerint tilos, ez pedig minden labdarúgó mérkőzésre vonatkozik. Az, hogy a bíró ezt nem vette észre és elindulhatott a mérkőzés, óriási hiba a részéről, valószínűleg ennek tükrében nem szankcionálta a játékost sem.

Jules Kounde wore a gold necklace for 40 minutes before it was noticed by officials... pic.twitter.com/Dg2wTvaPwH