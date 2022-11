A COPE információi szerint fegyelmi okokból kell távoznia a keretből az Inter kapusának.

Állítólag az edzői stáb arra kérte a portást, hogy a klubjában alkalmazott „sepregető” szerepköre helyett egy hagyományosabb játékstílust képviseljen, ezt azonban Onana elutasította.

Onanának már korábbi klubjában, az Ajaxban is akadtak problémái a fegyelemmel, részben ezért is kellett távoznia a holland klubtól.

A kapust a Szerbia elleni meccsen Devis Eppasy váltotta a kezdőcsapatban.

