Nem kérdés, hogy a marokkói játékos hogyan vélekedik a Ronaldo-Messi vitáról.



A katari világbajnokságon a portugálok számára Marokkó jelentette a végállomást, a meccs emlékeit pedig az Alkass nevű csatornának idézte fel Sofiane Boufal, az afrikaiak középpályása.

„Minden tisztelettel mondom ezt, de nagyon élveztem nézni, ahogyan sír (Ronaldo). Jobban szeretem Messit, mint Ronaldót és a Barcelona álmaim klubja” – idézte fel a negyeddöntő emlékeit a játékos.

“Cristiano's tears after you won vs him at the World Cup?”



• Sofiane Boufal: “With all due respect to him, but I enjoyed seeing him cry, rather than us crying. I prefer Messi over Ronaldo & the club I wish I could play for is FC Barcelona.” pic.twitter.com/0XEzGp4f3U