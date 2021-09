A nemzetközi futballsajtó egyöntetű minősítése szerint valóságos csodával ér fel, hogy Lionel Messi súlyosabb sérülés nélkül úszta meg azt a brutális belépőt, amelyet Adrián Martínez követett el vele szemben a csütörtöki Venezuela-Argentína vb-selejtezőn.

A Paris Saint-Germain argentin világsztárja az első félidő derekán vezetett támadást, amikor nyújtott lábbal beleszállt, s a bal térde alatt eltalálva kis híján eltörte a lábát a venezuelaiak csereként tíz perccel korábban pályára került játékosa.

Entrada no mínimo criminosa do venezuelano no Messi. Que loucura!pic.twitter.com/2QvGx5KxFH