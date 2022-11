Matty Cash, az Aston Villa jobbhátvédje is lejátszotta első meccsét a katari vb-n, azonban nem az angol nemzeti csapatban, hanem Lengyelország színeiben.

A Goal.com úgy döntött, utánamegy az ügynek és kinyomozza Cash felmenőit. Nem is kellett sokáig áskálódniuk, mivel hamar kiderült, hogy Cash édesanyja és üknagypapája is Lengyelországban született, ezáltal pedig jogosulttá vált a lengyel színek viselésére.

2021 szeptemberében folyamodott állampolgárságért a játékos, októberben pedig meg is kapta azt, így hivatalosan is szerepelhet a lengyel válogatottban.

Habár Cash mindössze hét válogatottsággal érkezett Katarba, a válogatott első, Mexikó elleni meccsén egyből a kezdőben találta magát.

