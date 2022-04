Bár a Labdarúgó-vb rajtjára még több mint hét hónapot várni kell a világ egyre nagyobb focilázban ég a FIFA pedig úgy döntött ideje igazi party hangulatot varázsolni, így már az esti sorsolás előtt bemutatta a katari világbajnokság hivatalos dalát.



A FIFA által kiadott Hayya Hayya című számot a katari énekesnő Aisha énekli az amerikai Trinidad Cardonával és Diyidoval közösen. A dal angolul egyébként a Better Together nevet kapta, melynek jelentése együtt jobb.



A „Hayya Hayya (Better Together)” című számban Aisha katari énekesnő, valamint Trinidad Cardona és Davido amerikai művészek szerepelnek. A számot a pénteki dohai világbajnokság sorsolásán mutatják majd be először élőben.



A FIFA pénteken közzétett hivatalos közleményében azt mondta, hogy a dal „egy futballfesztivál izgalmát testesíti meg, amely még idén megvilágítja a világot”.



A katari származású Aisha hozzátette, áldás és megtiszteltetés számára, hogy ezekben az izgalmas időkben létezhet, és részese lehet annak, hogy hazája egy hatalmas mérföldkőhöz érkezik.



„A dal üzenete az összetartozásról és az örömről szól, mivel az öröm végigkísérte a dal elkészítésének útját. Egy valóra vált álom, hogy felléphetek a labdarúgó-világbajnokságon, és részt vehetek egy ilyen fontos dalban” – tette gozzá.









A rajongók eddig vegyesen fogadták a dalt.



“Nagyon tetszett.. A lelkesedés.. Várom már ezt az évet!! Alig várom!!!” – írta egy rajongó a YouTube-on.



„A Wavin Flag és a Waka Waka örökre a FIFA világbajnokságainak legjobb dalai maradnak... Nincs vita” – tette hozzá egy másik a Twitteren.



