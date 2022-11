Gareth Southgate az elmúlt hónapokban tömeges kritika alá került, de Anglia ismét bebizonyította, hogy számolni kell velük, mivel nagy durranással kezdték a világbajnokságot. Anglia 6-2-es győzelmet aratott Irán felett a B csoport nyitó összecsapásán, míg a rivális USA és Wales ma este játszik, és Bukayo Saka volt a főszereplő, aki duplázni tudott.

A győzelemmel Southgate két lenyűgöző elismerést is bezsebelt, mivel mostanra több mérkőzést nyert, mint bármelyik másik Háromoroszlános menedzser a nagy tornákon, miközben beállította egy rekordot is, a legtöbb gólt elérő csapat lettek az angolok a világbajnoki nyitányon. Southgate most már kilenc mérkőzést nyert meg a nagy tornákon, amelyek a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon jöttek össze, miután korábban Sir Alf Ramsey-vel osztozott a rekordon, aki nyolc mérkőzést nyert. Ramsey természetesen az egyetlen menedzser, aki vb-diadalra vezette Angliát, igaz, ő még 1966-ban. Southgate most azt a bravúrt szeretné megismételni Katarban.

Mindeközben Southgate most már a világbajnokságok nyitányán elért legjobb eredmény címét is birtokolja, mivel ez volt a második alkalom, hogy csapata hat gólt szerzett a labdarúgás legrangosabb versenyén. Anglia a 2018-as világbajnokság második meccsén hatot rúgott Panamának.

Southgate a lenyűgöző teljesítmény ellenére sem volt teljesen elégedett csapatával, akiknek szerinte nem kellett volna két gólt kapniuk egy lényegesen gyengébb csapat ellen.

„Egy kicsit elegem volt a végére. Ilyen különbséggel nyerni és úgy játszani, ahogy a meccs nagy részében játszottunk, elégedettnek kell lennem. A játékosok késznek tűntek - ilyen típusú csapat akartunk lenni. Jól kezelték a helyzetet. Az első félidő nagyon nehézkes volt, végig veszélyt jelentettünk, nyomást gyakoroltunk, és nagyon jól mozogtunk. Nagyon boldognak kell lennünk, de nem szabadna két gólt kapnunk ebben a szakaszban. Nagyszerű volt a mai nap, de jobbnak kell lennünk” – mondta a meccs után Southgate.



