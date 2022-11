Hansi Flick, a németek szövetségi kapitánya elmondta, kedvenc spanyol játékosa nem szerepel a vb-keretben. Ő nem más, mint Thiago Alcantara, akivel a Bayernnél dolgozott együtt.

„A kedvencem még csak itt sincs. Képzelheted, milyen minőséget képvisel a spanyol válogatott, ha Thiago a keretbe se fért be!”

A német elmondta, nagyon szeret Luis Enriquével beszélni, és le van nyűgözve, milyen fantasztikus fiatal csapatot épített.

„Nagyon kedvelem őt, többször találkoztunk már. Ilyenkor mindig beszélünk pár szót. Nagyon jó vele diskurálni a fociról, lenyűgöző, milyen remek és fiatal keretet hozott ide.”

Elmondta azt is, a spanyolok játékfelfogása és stílusa mindenki számára ismert, ennek ellenére egyáltalán nem könnyű ellenük jól szerepelni, mert nagyon jól csinálják, amit csinálnak.

A németek vasárnap az életbenmaradásért küzdenek majd a spanyolok ellen, ugyanis ha Japán után tőlük is kikapnának, szinte biztosan búcsút mondhatnak vb-álmaiknak.

