Nagy port kavart az interneten az a videó, amely az egyik ghánai edzőről készült, aki megpróbált egyet szelfizni a dél-koreai vereség után sírva fakadó, Son Heung-minnel.



A ghánai válogatott Mohammed Salisu és Mohammed Kudus találataival 2-0-ra elhúzott Dél-Korea ellen, ám a második félidőben Cho Gue-sung három perc alatt két fejest is szerezve egyenlítettek a „vendégek”. Örömük azonban nem tartott sokáig, mivel Kudus újra célba vette a kapujukat, és ezzel beállította a végeredményt. A vereség után nehéz feladat vár Dél-Koreára, mivel a továbbjutáshoz le kell győznie a portugál válogatottat.



Ennek tudatában nem meglepő, hogy a csapat sztárja, Son a Ghána elleni verséget követően nem tudott uralkodni az érzelmein és elsírta magát. Ezt látva a ghánai csapat edzői stábjából többen is odamentek a játékoshoz, hogy megvigasztalják őt, ám egyikük sokak szerint pofátlan lépésre szánta el magát.



Az egyik ghánai edző ugyanis úgy döntött, megragadja az alkalmat, és szelfit készít a sztárral. A Tottenham Hotspur játékosa azonban nem örült és elkapta a fejét a kamerától, majd szomorúan a földre rogyott.



A Ghana coach trying to take a selfie with Son while he’s crying pic.twitter.com/8z0Yb20B59