A japán szurkolók elárulták, miért takarítanak ki maguk után minden mérkőzés után.



A japán drukkerek lenyűgözték a világot azzal, hogy a Németország elleni csoportmeccs után ottmaradtak a stadionban és zsákokba szedték az ott található szemetet. Nem ez volt azonban az első alkalom, hogy így jártak el a japánok. 2019-ben a női világbajnokságon szintén kitakarítottak maguk után.

Japan’s football fans are earning respect for their tradition of staying behind to help clean stadiums after World Cup games.#viral #FIFAWorldCup #japan pic.twitter.com/yPuHGZ4krq