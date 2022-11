Három egykori legendás labdarúgó is borús jövőt vázolt fel az angol válogatott számára a világbajnoki szereplést illetően.



A FIFA katari világbajnokságot beharangozó oldalán, a „Road to 2022”-ön Samuel Eto’o, Tim Cahill és Cafu tett jóslatot a labdarúgó-világbajnokság végkimenetelére, és bár a győztes kilétében nem értettek egyet, egy valamiben mindannyiuk véleménye megegyezett. Mégpedig, hogy az angolok számára miként ér véget a vb-álom.

Az ausztrál gólkirály, Tim Cahill úgy véli, hogy az ötszörös győztes, favoritként emlegetett Brazília emelheti magasba a trófeát azt követően, hogy a döntőben legyőzi Belgiumot. A brazil válogatottal két világbajnoki címet szerző Cafu szintén azt tippelte, hogy hazája nyeri majd a világbajnokságot, igaz ő, brazil-francia döntőt vár. A Barcelona és az Inter egykori játékosa, Samuel Eto'o eközben igazán elrugaszkodott a talajtól, amikor voksolni kellett, és Kamerun-Marokkó döntőt tippelt.

A dark horse run for Senegal and a Brazilian win



