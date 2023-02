Az argentin kapus, Emiliano Martinez tagadta, hogy kigúnyolta volna Kylian Mbappét a világbajnoki döntőt követően.



A katari torna végén az argentinok örülhettek, azt követően, hogy tizenegyespárbajban legyőzték a francia válogatottat. A döntőt követően a győztesek hálóőre, Emiliano Martinez többször is megragadta az alkalmat arra, hogy Kylian Mbappéval gúnyolódjon. Martinezt először egy perc néma csöndet kért társaitól a PSG sztárjának, majd a válogatott ünnepi felvonulásán, egy Mbappé arcával ellátott trófeát emelt a magasba.

A történteket követően a kapust sokan bírálták, ám ő most azt állítja, nem akart gúnyt űzni ellenfeléből.



„Körülbelül két percig tartottam a magasba (a Mbappé arcával ellátott trófeát) és eldobtam, ennyi” – mondta a France Footballnak.



„Hogy gúnyolhatnám ki Mbappét? Négyet lőtt be mellettem. Négy gól a döntőben! Biztos azt hiszi, hogy egy bábu vagyok! Nagyon tisztelem Mbappét” – emelte ki, majd az öltözőben történtekre is kitért.



„Soha nem lett volna szabad ennek nyilvánosságra kerülnie. Emlékszem, amikor 2018-ban Franciaország legyőzött minket, Messiről skandáltak. Ugyanez lenne a helyzet, ha egy csapat legyőzné Brazíliát, akkor Neymarról énekelnének.”



„Nincs semmi személyes ellentétem Mbappéval. Nagyon tisztelem őt. Ha az emberek róla vagy Neymarról énekelnek, az azért van, mert ők a legjobb játékosok. A döntő után elmondtam neki, hogy öröm volt ellene játszani, és majdnem sikerült neki egyedül megnyernie a meccset. Hatalmas tehetség. Biztos vagyok benne, hogy ha Messi visszavonul, számos Aranylabdát és díjat nyer majd” – zárta szavit.

Borítókép: Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images