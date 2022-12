Az egykori francia válogatott játékos, Adil Rami kritizálta az argentinok kapusát, Emiliano Martinezt.



Az argentinok hálóőre, Emiliano Martinez nemcsak világbajnok lett Katarban, hanem a legjobb kapusnak járó aranykesztyűt is megkapta. Vitatott ünneplési módja és Mbappé kifigurázása miatt azonban sokan kritizálták őt. Közéjük tartozik a francia, Adil Rami is, aki Instagramján fejtette ki nem túl kecsegtető véleményét Martinezről.



„A futballvilág legnagyobb sz*rdarabja” – írta Rami a közösségi oldalán egy az argentinról megosztott kép mellé.



Az egykori válogatott játékos ezt követően egy másik történetet is megosztott, amiben elismerően nyilatkozott honfitársáról, Kylian Mbappéról.



„Mbappé akkora traumát okozott nekik, hogy jobban örültek annak, hogy legyőzték a világbajnoki címet, mint magának a világbajnoki címnek” – írta.



Borítókép: Ulrik Pedersen/Defodi Images a Getty Images