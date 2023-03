Az argentin válogatott kapusa, Emiliano Martinez felfedte, mit mondott Kylian Mbappénak, miután lefújták a 2022-es katari vb döntőjét.



Martinez Argentínában igazi hősként volt ünnepelve, a franciák viszont közellenségnek titulálták, ezutóbbit nagyban köszönheti viselkedésének.

Martinez a döntőben kigúnyolta Mbappét, majd a csapat buszos ünneplésén egy Mbappé fejével ellátott babával bohóckodott, ezzel megalázva a francia csatárt.

Az Aston Villa kapusa most elárulta, mint mondott Mbappénak közvetlenül a lefújást követően:

„Azt mondtam neki, hogy keljen fel és nézzen előre. Nem szabad a padlón lennie, legyen inkább büszke arra, amit letett az asztalra. Négy gólt rúgott nekem… ezek után inkább nekem kéne összeroskadva ülnöm.” – mondta el Emiliano a TyC Sports-nak.

Dibu Martinez: I told Mbappé to get up, to look ahead. He didn't have to be on the ground but proud of the game he had played. I had to be on the ground, heh. pic.twitter.com/vsQaeKnwd8