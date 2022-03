Christian Eriksen újabb lépéssel került közelebb a válogatottba való szenzációs visszatéréshez.



A dán játékos először edzhetett együtt válogatottbeli csapattársaival azóta, hogy 2021 nyarán az Eb csoportmeccsén leállt a szíve. Eriksen az esetet követően egy kisebb beavatkozáson esett át és egy beépített defibrillátort kapott. A dán az Olaszországban életben lévő szabályok miatt elhagyni kényszerült az Internazionalét, ám januárban csatlakozott a Brentfordhoz, és azóta gőzerővel azon van, hogy visszanyerje régi formáját. Erőfeszítéseire a válogatott szövetségi kapitánya is felfigyelt és behívót küldött neki.

Eriksen így hosszú idő után újra találkozhatott társaival, az első közös edzésen pedig érthető módon az érzelmek uralkodtak a pályán.



A játékos ugyan kihagyta a Brentford legutóbbi mérkőzését, mivel elkapta a koronavírust, a válogatottban azonban már nagy valószínűséggel pályára léphet, ha Kasper Hjulmand úgy ítéli meg, hogy megfelelő állapotban van.

Christian Eriksen linking up with the Denmark team again pic.twitter.com/rS3iVRO59v