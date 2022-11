Ansu Fati, a Barcelona támadója annak ellenére, hogy a mai napra szabadnapot kaptak az edzőtől, a füvön töltötte a délutánját.

Fati a tudósítások szerint a lövéseit gyakorolta, körülbelül 15-20 percen keresztül.

A katari torna Fati első világbajnoksága, a játékos pedig nagyon motivált, hogy megmutassa a világnak, mire képes.

A Jordánia elleni barátságos meccsen Fati két év után először szerzett ismét gólt a La Royában, ami a hosszú sérülését követően egy remek előjel.

