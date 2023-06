Kanada 1986 után vett részt ismét világbajnokságon, de a tavalyi katari tornán mindhárom mérkőzésüket elveszítették. A labdarúgó szövetség már az esemény előtt komoly anyagi problémákkal küszködött, megesett, hogy a játékosok nem álltak ki egy-egy meccsre. A katari vb-ről pedig nem érkezett elegendő bevétel.



A szövetség helyettes főtitkára őszintén beszélt a helyzetről: „Nagy a baj. Odáig jutottunk, hogy az összes eseményünkre – beleértve az amatőrfutballt, az utánpótlást és a felnőtt csapatokat – nincs elegendő pénzünk. Ráadásul a pénzügyi tartalékok is rohamosan fogynak, a 2021-es hétmillió dollár idénre két és fél millióra apadt.”



A sportminiszter átfogó könyvvizsgálatot rendelt el, a futball helyi vezetőit pedig az átláthatóság hiányával vádolta. Az okok között lehet a kifejezetten előnytelenül megkötött szponzori szerződés is, amivel kapcsolatban már a parlament is érdekeltté vált, magyarázatot várva a megállapodás aláírásáért felelős személyektől.



A helyzet mostanára odáig fajult, hogy a világbajnokságra készülő női válogatottnál fogalmuk sincs, milyen feltételekkel tudnak részt venni a nem egészen egy hónap múlva startoló tornán, míg a férfiak szeptemberben és novemberben sem játszhatnak felkészülési mérkőzést.





„Elveszítjük azokat a meccseket, amikre szükségünk lenne. A gondok nem most kezdődtek, a szövetség évek óta alulfinanszírozott, a játékosok és a vezetők kapcsolata megszűnt.” – állapította meg Julian de Guzman, a válogatott korábbi kapitánya.