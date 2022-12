A Manchester United legendája, Rio Ferdinand úgy véli, Brazília az egyetlen csapat, amely megállíthatja az angolok világbajnoki menetelését.



Az angol válogatott a világbajnokság csoportkörében legyőzte Walest és Iránt az Egyesült Államokkal pedig döntetlent játszott, ezzel megnyerte csoportját. Az angolok a legjobb 16 között Szenegál együttesét fogadták, melyet könnyedén 3-0-ra vertek. A Háromoroszlánosokra az elődöntőbe jutásért ugyanakkor nehéz feladat vár a regnáló világbajnok, franciák személyében. Az egykori játékos, Rio Ferdinand úgy véli, hogy Angliának egyedül az Aranycipőért versenyben lévő Kylian Mbappétól kell félnie. Az United korábbi labdarúgója azt is hozzátette, szerinte maximum a brazilok állíthatják majd meg az angolokat a tornán.



„Láttam, ahogy Franciaország játszik az angliai meccs előtt, és imádtam” – mondta a Vibe With Five című műsorában.



„De ez egy legyengült francia csapat. Miután megnéztem azt a meccset, megállapítottam, hogy semmilyen mértékben nem félek Franciaországtól. Az egyetlen félelem Kylian Mbappé.”



„Tegnap nem mutattak nekem semmit, egyénekre támaszkodnak. Ha Anglia meg tudja tartani Mbappét, nem látom, hogy Franciaország gondot okozna nekünk.”



„Anglia a jobb csapat, 100 százalékban. Szerintem Anglia meg fogja nyerni a világbajnokságot. Úgy gondolom, hogy az egyetlen csapat, amelyik megállíthatná Angliát az Brazília. Megvannak hozzá a karaktereik. Vannak edzett európai játékosaik.”



„A többi csapatban mindenhol látok gyengeségeket, és úgy gondolom, hogy Anglia fizikailag uralni tudja a többieket” – zárta szavait.

Borítókép: Visionhaus/Getty Images