A Real Madrid játékosa, Karim Benzema volt az egyik legnagyobb hiányzó ezen a világbajnokságon. A francia támadónak sérülés miatt december 19-én el kellett hagynia az edzőtábort, miután fizikai problémái támadtak.

Benzema visszatért Madridba, és miután néhány napig ott edzett, szabadságra ment. Franciaországban Didier Deschamps nem hívott be új játékost a továbbra is a francia válogatottban szereplő Benzema helyére, így ha Franciaország nyer, a madridi játékos is megkaphatja a győztesnek járó érmet.

Karim engedélyt kapott a Real Madridtól, hogy ha akar, elutazhat Katarba, hogy a csapattársaival együtt lehessen a döntőben. A döntés tehát már az övé, és ha elutazik, akkor akár leülhet a kispadra is.

Borítókép: Antonio Villalba/Real Madrid a Getty Images