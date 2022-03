A walesi válogatott játékosa, Gareth Bale gusztustalannak nevezte az őt kritizáló újságírókat, akiknek szerinte szégyellnie kéne magukat.



A Real Madrid játékosa az Ausztria elleni vb-pótselejtezős mérkőzésen két gólt szerzett, ezzel győzelemhez juttatva csapatát. A walesi elsőként szabadrúgásból szerzett szenzációs gólt, amivel mindenkit ámulatba ejtett.



A Királyi Gárdában szinte alig játszó Bale-t az utóbbi időben sok kritika érte. Ezek közül az egyik legdurvább a Marca újságírójától származott, aki nemes egyszerűséggel egy vérszívó parazitának nevezte a játékost, aki csak elviszi a csapat pénzét.

Az újság egyik rovatában Manuel Julia Dorado azt írta, a Bale parazita a hideg és esős Britanniából származik.



„Spanyolországban, a Real Madridban telepedett le, ahol először álarcot vett magára és szorgalmat és szeretetet tanúsított a csapat iránt, de aztán természete arra késztette, hogy vért szívjon anélkül, hogy bármit is adott volna cserébe. Nos, többet, mint vért, szívta és szívja a klub euróit is."

"Eltérően a többi bolhától, tetűtől vagy poloskától, a Bale parazita nem okoz viszketést vagy megbetegedéseket a gazdájában, de szopás után nevet és gúnyolódik rajta, tréfás megvetéssel. Nevet, tapsol, a földre veti magát, énekel, amolyan megalázó szertartásként” – állt a kritikában.



A nem túl szívmelengető gondolatokra Bale nagyszerű választ adott a pályán, majd a meccs után szóban is reagált. Igaz ezt csak az újságírók húzták ki belőle.



A Sky Sports riportere arról kérdezte Bale-t akar-e üzenni a kritikusainak.



"Nem! Őszintén szólva nem kell üzenetet küldenem nekik, mert ez időpocsékolás. Undorító, és mindenkinek szégyellnie kell magát. Nem izgat, vége” – felete a játékos.

