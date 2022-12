Luka Modric hatalmas tapsot kapott az argentin drukkerektől, amikor a világbajnokság elődöntőjében elhagyta a pályát.



A 37 éves középpályás a 2006-os Argentína elleni debütálása óta 160-szor lépett pályára hazája színeiben. Bár a világbajnokság alatt arról beszélt, még mindig fittnek érzi magát és nem tervezi visszavonulását, sokan úgy gondolják, hogy az aranylabdást talán most utoljára látták a válogatott színeiben. Amint Modric neve felvillant a cserét jelző táblán, a szurkolók szinte mindegyike tapsra emelte a kezét, és hatalmas ovációval búcsúztatta őt.

A standing ovation for Luka Modrić in his last World Cup game! pic.twitter.com/ryJUV1Qjkw — Football Report Forza #BerhalterOut (@FootballReprt) December 13, 2022



A történtekről készült felvétel gyorsan terjedni kezdett az interneten, a rajongók pedig ki is fejtették véleményüket.



„Ha Modric nyer, és ő az első, aki sajnálja a másikat, ha Modric veszít, és ő az első, aki gratulál. Klasszisteljesítmény" – írta az egyikük.



„Modric befejezte. Micsoda karrierje volt. Világbajnoki döntő és világbajnokság elődöntő. A valaha volt egyik legjobb” – vélte egy másik.



„Hihetetlen, amit Luka Modric tett Horvátországért a világbajnokságokon. Ez nem egy egyemberes show, de a teljesítménye és a vezetése határozottan inspirálta őket a 2018-as döntőben és a mostani elődöntőben is. Modric zsenialitását öröm volt nézni” – fűzte hozzá egy harmadik drukker.



Nemcsak az argentinok tettek tanúbizonyságot a végtelen tiszteletükről, hanem Luka Modric is, aki rendkívül sportszerűen nyilatkozott a mérkőzés után.



„Gratulálok, és sok szerencsét kívánok Messinek a döntőben. Elképesztő tornát vív, és megmutatja nagyszerűségét” – mondta riválisáról.

Borítókép: Richard Sellers/Getty Images