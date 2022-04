Hollandia játssza Szenegál labdarúgó-válogatottjával a világbajnokság nyitómérkőzését november 21-én.

A nemzetközi szövetség a pénteki sorsolást és az előzetes program közlését követően éjszaka véglegesítette a menetrendet, amely szerint a házigazda Katar csapata az első napon csak a harmadik összecsapáson lép pályára Ecuador ellen, mivel ezt a mérkőzést esti időpontra helyezték át.



A holland-szenegáli párharc után még lesz egy Anglia-Irán találkozó is, mielőtt a hazaiak megkezdenék a szereplésüket.



A szokásostól eltérő rajtra magyarázat lehet, hogy a hagyományosnál rövidebb, december 18-ig tartó vb-n már az első napon is négy mérkőzést rendeznek.

