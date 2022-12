Argentína korábbi klasszis csatára, Sergio Agüero Twitch-en üzent Lionel Messinek, akivel korábban hosszú évekig szobatársak voltak a válogatott táborában.

Agüerónak tavaly szívproblémák miatt kellett visszavonulnia, így érthető, hogy némileg még a csapat részének érzi magát. Az ex-támadó igyekszik ehhez mérten minél jobban támogatni a nemzeti csapatot.

„Sok szerencsét pénteken srácok! Bármi történik, fenomenálisak vagytok és imádlak titeket!”

Agüero stream-je során Messi is becsatlakozott egy videóhívás keretében, ahol kiemelte, Agüero mellett Giovanni Lo Celso is nagyon hiányzik a csapatból.

„Hiányzol nekünk te is és Gio is! Bármi van, ti mindig részesei lesztek a csapatnak!” – mondta Messi.

Messi: “Thank you for calling us, We love you. You are not here with us, but we’re remembering you everyday, you and Gio (Lo Celso). I want to greet all the people who watched us, bye.”



Aguero: “Good luck on Friday boys, whatever happens, you are phenomenons, love you.” pic.twitter.com/Vj7H7hiw8m