A brazilok fiatal támadó, Antony világított rá arra, hogy a világbajnokság alatt tapasztalt légúti megbetegedések oka igazából a stadionokban és edzőpályákon használt légkondicionáló rendszer.

A katari világbajnokság összes stadionjában láthatóak voltak a nagy, hatalmas ventilátorokkal ellátott légfújó berendezések, amelyek a hőséget hivatottak elviselhetőbbé tenni.

Antony az ESPN-nek beszélt ennek a hátrányairól:

„Néhány napig kellemetlenül éreztem magam, de folyamatosan gyógyulok. A megbetegedésem oka a legkondi volt, amivel a stadionok fel vannak szerelve.”



„Nem csak én, hanem sok más játékos is küzd torokfájással és köhögéssel.”

