Lionel Messi a világbajnoki győzelmét követően készen áll arra, hogy meghosszabbítsa nemzetközi pályafutását.



A hétszeres aranylabdás Katarban feltette a koronát pályafutása tetejére azzal, hogy csapatával világbajnoki címet szerzett. A játékos a világbajnokság előtt és alatt is többször is hangoztatta, hogy a tornát követően visszavonul a válogatottól, a győzelem után azonban már nem volt ennyire egyértelmű.



„Nyilvánvalóan ezzel akartam lezárni a pályafutásomat, már nem kérhetek semmit” – mondta a mérkőzés után a Diario AS beszámolója szerint.



„Megnyertem a Copa Américát, most pedig a világbajnokságot. Mindkettő pályafutásom vége felé sikerült.”



„Szeretem a focit, ezt csinálom. Örülök, hogy itt lehetek a válogatottban, és szeretnék még néhány meccsen világbajnokként pályára lépni” –tette hozzá.



Ez alapján szinte biztos, hogy a rajongók még láthatják argentin mezben a sztárjátékost, az azonban, hogy Messi kitart-e a 2024-es Copa Américáig az még kérdéses.

Borítókép: Simon Bruty/Anychance/Getty Images