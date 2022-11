A Manchester United szurkolói szerint feszültség volt Cristiano Ronaldo és Bruno Fernandes között, miután találkoztak a portugál válogatottban a világbajnokság előtt.

Ronaldo Piers Morgannek adott rendkívüli interjújának kivonatait továbbra is közzéteszik az interneten a szerdai és csütörtöki adásnap előtt. Eközben Ronaldo csatlakozott nemzetközi csapattársaihoz, hogy Katarba repüljön a november 24-i, Ghána elleni portugál nyitó H csoportos összecsapásra. A társai között van Fernandes, a United sztár középpályása és helyettes kapitánya ebben a ciklusban. Ronaldo az interjúban kifejtette sérelmeit Erik ten Hag United-menedzserrel kapcsolatban, azt állítva, hogy "nem tiszteli" az 52 éves vezetőedzőt.

A CNN megosztott egy felvételt, amelyen Fernandes belép a portugál öltözőbe, mielőtt összefutott volna Ronaldóval, aki már átöltözött. Fernandes ráteszi a kezét Ronaldo karjára, az ötszörös aranylabdás pedig kezet nyújt neki, amire Bruno csak röviden megrázta Ronaldo kezét, mielőtt a szoba másik oldalába indulna.

It's nothing, but the way Cristiano Ronaldo looked at Bruno Fernandes after shaking his hand... LOL!!!pic.twitter.com/GHhXg49z8E