A rajongók ledöbbentek a brazilok sajtótájékoztatóján látottaktól.



A horvátok elleni negyeddöntő előtt a brazil válogatott játékosai közül Vinicius Jr-t kérdezhették a média képviselői, ám a sajtótájékoztatót nem mindennapi jelenet zavarta meg. Az esemény kezdetekor ugyanis egy kóbor macska felugrott a labdarúgó előtt található asztalra. Ez magában, még talán nem lenne olya érdekes, ám a brazil médiamenedzser tett róla, hogy az eset a reflektorfénybe kerüljön. A közösségi médiában terjedő felvételeken ugyanis jól látszik, hogy a menedzser ahelyett, hogy letessékelte volna az állatot, megfogta a macskát és ledobta az asztalról. A jelenlévő újságírók megdöbbentek az eset láttán, majd, amikor valaki a tömegből portugálul szólt a menedzser és Vinicius is nevetésben tört ki.

A cat interrupted @vinijr’s press conference



Not sure about the press officer’s handling of the situation #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ONSFaVaQ8K