Furcsa ötlettel áltak elő az argentin szurkolók.



Az sosem volt titok, hogy Diego Armando Maradona mennyit jelentetett az argentin drukkereknek. A legendás játékos 1986-ban világbajnoki győzelemre vezette a csapatot, ezt pedig sosem fogják elfelejteni neki. Bár azóta 36 év telt el, és Maradona is elhunyt, a szurkolók játékos iránti szeretete nem szűnik. Az argentinok közül sokan azt hitték, Lionel Messi lesz az, aki továbbviszi az isteni Diego örökségét, ez azonban még nem teljesült be. A hétszeres aranylabdás 2022-ben ott lesz Katarban, ahol megragadhatja az utolsó edélyt arra, hogy világbajnoki címet szerezzen.



A szurkolók egy része még nagyobb erőt szeretne adni a nem kicsi feladathoz Messinek, ezért furcsa ötlettel állt elő. Az említett csoport úgy gondolja, Maradona szíve az, ami kellő támogatást nyújthatna az argentin csapatnak. Igen, szó szerint.



A drukkerek úgy gondolják, Messinek és társainak magával kellene vinni a legenda szervét, amely jelengleg az argentin ügyészség birtokában van.



"A hírekben arról számoltak be, hogy (Maradona) szíve az ügyészségnél van. Az az ötletünk van, és azt szeretnénk, hogy mindenki hallgasson rá, hogy "megoszthassuk" azt az argentinokkal, és megvizsgáljuk, lehetséges-e ez " - mondta Javier Mentasti a "Llave en mano" című műsorban a Buenos Aires-i Rock and Pop rádióban.



Ismeretes, hogy a Maradonába vért pumpáló szerv az argentin kormány birtokában van egy formalinos lombikban, hogy megőrizzék , és a javaslat szerint meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, hogy Lionel Scaloni edző csoportja megkaphassa azt a világbajnoki részvétel idejére.



"Elképzelem, hogy egy körmenet viszi őt, hogy az emberek elkísérik a buszt, és a karaván összegyűlik Ezeizánál, mielőtt felszállna" - mondta Mentasti.



"Csúnya dolgokat mondanak, hogy el akarták lopni. Szóval miért ne tenné ezt? Jó lehet neki, hogy eljuthat Messi utolsó világbajnokságára."

2021 nyarán Messi megnyerte első bajnoki címét Argentínával, a Brazíliában megrendezett Copa Americán és sokan abban bíznak, hogy 2022-ben is sikerül győzelemre vezetnie a csapatot.

Forrás: marca.com

Borítókép: Marcos Brindicci/Getty Images