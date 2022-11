A szaúd-arábiai herceg bőkezűen megjutalmazza a válogatott minden a katari vb-n szereplő játékosát.



Ahogy arról korábban beszámoltunk Szaúd-Arábia történelmi sikert ért el azzal, hogy története során először legyőzte a FIFA ranglistáján 48 hellyel előtte álló Argentínát.



A csapat győzelme lenyűgözte a szaúdi herceget is, aki a hírek szerint nem kevés pénzt áldoz arra, hogy megjutalmazza a hőssé váló játékosokat. A Malay Mail úgy értesült, hogy a herceg a csapat mind a 26 tagjának vesz egy-egy Rolls-Royce Phantomot.



Bár arról egyelőre nincs hír, hogy a labdarúgók melyik modellt kapják majd meg, de az elmondható, hogy nem kis érték üti majd a markukat, mivel a Phantomnak az alapmodelljei is 363 600 fontba kerülnek.

Ez a fajta jutalmazás ugyanakkor nem újkeletű. 1994-ben Saeed Al-Owairan is egy Rolls-Royce-ot kapott, miután gólt szerzett Belgium ellen a világbajnokságon.

Borítókép: Adam Pretty – FIFA/FIFA a Getty Images