A Portugál Labdarúgó-szövetség azt tervezi, hogy bizonyítékokat mutat be a FIFA-nak annak érdekében, hogy igazolja, az Uruguay elleni első gólt nem Bruno Fernandes, hanem Cristiano Ronaldo szerezte.



Portugália legutóbbi meccsén vita alakult ki arról, hogy vajon ki szerezte az első találatot. Elsőként úgy tűnt, hogy Bruno Fernandes labdaérintése után az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo fejjel beleért a játékszerbe, ám a VAR vizsgálatát követően a játékvezetők Fernandesnek írták be a gólt.



Ronaldo az ünneplését követően meglepődött, és még a mérkőzés után is ragaszkodott ahhoz, hogy ő szerezte a találatot. Erről állítólag sms-t írt Piers Morgannek, akinek az elmúlt hetekben felkavaró interjút adott.



Az esetet követően a FIFA az Adidasra hivatkozva közleményt adott ki, melyben tisztázta, hogy a labdában található 500 Hz-es érzékelő segítségével bizonyítható, hogy nem Ronaldo ért hozzá a labdához.



Ennek ellenére a portugál szövetség úgy érzi a testület rosszul döntött, és állítólag arra készül, hogy fellebbezést nyújtson be a FIFA-nak.



A Chiringuigo TV riportere, Edu Aguirre szerint a szövetség képviselői ehhez új bizonyítékokat is benyújtanak a testületnek.



Részben érthető a szövetség lelkesedése, mivel, ha Ronaldo nevéhez kerülne a találat, az ötszörös aranylabdás utolérhetné az örökranglistán 9 világbajnoki góllal álló Eusebiót. Az ugyanakkor kérdéseket vet fel, hogy ez mennyire sportszerű a csapat másik játékosával, Bruno Fernandessel szemben

Borítókép: David S. Bustamante /Socrates/Getty Images