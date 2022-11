Antony sírva fakadt, azt követően, hogy Tite beválogatta őt a brazilok 26 fős világbajnoki keretébe.



A brazil az Ajaxtól igazolt a Manchester Unitedbe a nyár folyamán. Új klubjában eddig három gólt szerzett, teljesítményével pedig Tite figyelmét is felhívta magára.

A labdarúgó titkon reménykedett benne, hogy bekerülhet a válogatott keretébe. A csapat kihirdetését ismerőseivel együtt nézte végig. Amikor elhangzott a neve, Antony hirtelen felugrott, majd sírva fakadt. Ezt követően fel-le ugrált, majd szorosan átölelte szeretteit.

Antony's reaction to being called up to Brazil's World Cup squad pic.twitter.com/F2gaYoHYh1