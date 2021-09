Az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térség (CONCACAF), illetve az ázsiai kontinens labdarúgó-szövetsége (AFC) is támogatja a nemzetközi szövetség (FIFA) tervét, miszerint az eddig négy helyett a közeljövőben már kétévente rendezzék meg a világbajnokságot.

A kétévenkénti vb-rendezés Gianni Infantino FIFA-elnök forradalmi terve, az erről szóló tanulmány elkészítéséhez a szervezet 211 tagjából 166 támogatását sikerült megnyernie májusban. A FIFA technikai bizottsága - a francia Arséne Wenger vezetésével - múlt héten Dohában egyeztetett a kérdésben, majd arra az álláspontra jutott, hogy 2026-tól már át lehetne térni a sűrűbb rendezésre.



Amíg az európai (UEFA) és a dél-amerikai (CONMEBOL) szövetségnél elsősorban az amúgy is túl sűrű versenynaptárra és a játékosok túlterheltségére hivatkozva nagy ellenkezést váltott ki az ötlet, addig a CONCACAF és az AFC továbbra is támogatja a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Reményeik szerint a mostaninál kiegyensúlyozottabb struktúrát tudnak majd kialakítani a sportágban világszerte.



A CONCACAF-zónában 34, az AFC-nél 45 válogatott indult a 2022-es vb-selejtezőkön, közülük három, illetve négy csapat szerezhet direkt kvótát, míg Katar rendezőként Ázsiából biztos résztvevő. Mindkét szervezet további egy-egy csapatot delegál a négycsapatos interkontinentális pótselejtezőre, amelyről még két gárda harcolhatja ki a részvételt. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 2026-os vb-n az eddigi 32 helyett már 48 csapat vesz majd részt, az AFC és a CONCACAF is megduplázott biztos indulóra számíthat: nyolcra, illetve hatra.



A CONCACAF térségből 11, Ázsiából pedig 12 válogatott vehetett eddig részt vb-n, utóbbiban szerepelnek viszont az ausztrálok is.

