Dánia hét forduló után is százszázalékos, Svájc kedvező helyzetbe került újabb diadalával, míg a szerbek csoportjukban az élre ugrottak a jövő évi katari labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatában, a szombati játéknapon.

Az A csoportban Szerbia a szabadnapos portugálokat megelőzve az élre ugrott, miután nyert Luxemburgban.



A C csoportban az északírek a 37. percben emberhátrányba kerültek Svájcban, amelyet a továbbra is veretlen hazaiak kihasználtak, így leszakították a riválist, valamint a többi üldözőt, és az olaszokkal maradtak harcban a biztos vb-kijutást érő első helyért.



Az F csoportban Dánia továbbra is százszázalékos, mert hetedik meccsén 4-0-ra legyőzte a változatlanul nyeretlen vendéglátó Moldovát - már az első félidőben kialakult a végeredmény -, ugyanakkor Ausztria nyert a Feröer-szigetek vendégeként, és így tapad az élmezőnyre.

Eredmények, európai vb-selejtezők, 7. játéknap:



A csoport:

Luxemburg-Szerbia 0-1 (0-0)

gólszerző: Vlahovic (68.)

Azerbajdzsán-Írország 0-3 (0-2)

g.: Robinson (7., 39.), Ogbene (90.)



Az állás: 1. Szerbia 14 pont/6 mérkőzés, 2. Portugália 13/5, 3. Luxemburg 6/5, 4. Írország 5/6, 5. Azerbajdzsán 1/6

C csoport:

Svájc - Észak-Írország 2-0 (1-0)

g.: Zuber (45+3.), Fassnacht (91.)

piros lap: Lewis (37., északír)



Litvánia-Bulgária 3-1 (1-0)

g.: Lasickas (18.), Cernych (82., 84.), illetve Deszpodov (64.)



Az állás: 1. Olaszország 14/6, 2. Svájc 11/5, 3. Észak-Írország 5/5 (4-5), 4. Bulgária 5/6 (4-9), 5. Litvánia 3/6

F csoport:

Feröer-szigetek - Ausztria 0-2 (0-1)

g.: Laimer (26.), Sabitzer (48.)

Moldova-Dánia 0-4 (0-4)

g.: Skov Olsen (23.), Kjaer (34.), Nörgaard (39.), Maehle (44.)

Skócia-Izrael 3-2 (1-2)

g.: McGinn (30.), Dykes (57.), McTominay (94.), illetve Zahavi (5.), Dabbur (32.)



Az állás: 1. Dánia 21/7, 2. Skócia 14/7, 3. Izrael 10/7 (16-14), 4. Ausztria 10/7 (11-13), 5. Feröer-szigetek 4/7, 6. Moldova 1/7



B csoport:

Georgia-Görögország 0-2 (0-0)

g.: Bakaszetasz (90.), Pelkasz (95.)



Svédország-Koszovó 3-0 (1-0)

g.: Forsberg (29.), Isak (62.), Quaison (79.) Az állás: 1. Spanyolország 13 pont/6 mérkőzés, 2. Svédország 12/5, 3. Görögország 9/5, 4. Koszovó 4/6, 5. Georgia 1/6

D csoport:

Finnország-Ukrajna 1-2 (1-2)

g.: Pukki (29.), illetve Jarmolenko (5.), Jaremcsuk (34.)



Kazahsztán - Bosznia-Hercegovina 0-2 (0-1)

g.: Prevljak (25., 66.)



Az állás: 1. Franciaország 12/6, 2. Ukrajna 8/6, 3. Bosznia-Hercegovina 6/5, 4. Finnország 5/5, 5. Kazahsztán 3/6

I csoport:

Magyarország-Albánia 0-1 (0-0)

g.: Broja (80.)

Lengyelország-San Marino 5-0 (2-0)

g.: Swiderski (10.), Brolli (20.-öngól), Piatek (51., 91.), Buksa (84.)



Andorra-Anglia 0-5 (0-2)

g.: Chilwell (19.), Saka (40.), Abraham (59.), Ward-Prowse (79.), Grealish (86.)



Az állás: 1. Anglia 19/7, 2. Albánia 15/7, 3. Lengyelország 14/7, 4. Magyarország 10/7, 5. Andorra 3/7, 6. San Marino 0/7

A csoportokból az első helyezett kijut a jövő évi katari világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat a részvételért. Mellettük a Nemzetek Ligájából a két legjobb olyan csoportgyőztes csatlakozik a pótselejtező mezőnyéhez, amely a vb-selejtezők során nem végez az első két helyen. A 12 csapat egymérkőzéses elődöntő-döntő rendszerben küzd majd meg a fennmaradó három helyért.

Borítókép: twitter.com/Fodboldlandsholdene