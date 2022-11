Bokasérülése miatt Neymar és Danilo sem vehet részt a világbajnokság következő csoportmeccsén.



Neymar a szerbek elleni nyitómeccsen sérült meg. Lecserélésekor bicegve hagyta el a pályát, később pedig az interneten keringő felvételeken azt is jól lehetett látni, hogy jobb bokája hatalmasra dagadt. A mérkőzés után a brazil válogatott szövetségi kapitánya, Tite még reménykeltően nyilatkozott, a meccs utáni reggelen pedig maga Neymar egy derűs üzenetet tett közzé közösségi oldalán.



Néhány órával később azonban a csapat orvosa, Ridrigo Lasmar rossz híreket közölt. A szakember megerősítette, hogy Neymar és Danilo is kihagyja a csapat következő, Svájc elleni mérkőzését.



„Neymar és Danilo tegnap (csütörtökön) közvetlenül a meccsünk után megkezdte a kezelést. Ma (pénteken) délelőtt újra átértékeltük a sérülésüket. A mai fizikai felmérés során képi és MRI vizsgálatot is végeztünk, hogy több adatunk legyen a két játékos állapotáról” – kezdte Lasmar.



„A vizsgálatok alapján Neymar jobb bokájának oldalsó szalagja sérült, amihez egy kisebb csontban található duzzanat is társul. Danilo bal bokájában pedig mediális szalagérülést fedeztünk fel. A játékosok továbbra is kezelés alatt állnak. Nagyon fontos számunkra, hogy nagyon nyugodtak, békések legyünk, az állapotfelmérést naponta meg fogjuk ismételni, hogy friss információink legyenek és ez alapján hozzuk meg a legjobb döntéseket.”



„Azt azonban már most elmondhatjuk, hogy a következő meccsünkön nem lesz ott a két játékosunk, de továbbra is kezelés alatt. Az a célunk, hogy még idejében felépüljenek” – zárta szavait.



A brazilok november 28-án (hétfőn) ellen lépnek legközelebb pályára, Svájc ellen.

Borítókép: Liu Lu/VCG a Getty Images