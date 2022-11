A Marca.com sorbaszedett 15 olyan játékost, akik még egyetlen percet sem játszottak a vb-n, holott ez a torna előtt szinte elképzelhetetlen lett volna.

A spanyol keretből rögtön két játékos is a listán szerepel, az egyikőjük Pablo Sarabia, a másik pedig Ansu Fati, aki hatalmas reményekkel és rengeteg készüléssel érkezett Katarba.

Ansu fati heat map at the World cup so far pic.twitter.com/eRmV2JeO8T