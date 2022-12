Sajtóhírek szerint a Brazil Labdarúgó Szövetség Zinedine Zidane-t szemelte ki a válogatott szövetségi kapitányi posztjára.



Azt már a világbajnokság rajtja előtt tudni lehetett, hogy a brazil válogatott szövetségi kapitánya, Tite a torna végéig tervez, a brazilok negyeddöntős búcsúja után azonban biztossá vált, hogy a szövetségnek új szakembert kell találnia a posztra. A pozícióval korábban Pep Guardiolát és Carlo Ancelottit is szóba hozták, ám a hírek szerint a két szakember nem szeretné elhagyni a klubját.



Most a spanyol OK Diario azt állítja, hogy a szövetség a jelenleg csapat nélküli Zinedine Zidane-hoz fordult segítségért.



Az egykori játékost korábban a francia válogatott szövetségi kapitányi posztjával hozták összefüggésbe, ám most úgy tűnik, erről lecsúszik, mivel hosszabbítanak Didier Deschamps-al.



Zidane állítólag nagyon jó kapcsolatot ápol a brazil szövetség elnökével, és korábban olyan játkosok edzője volt, mint Casemiro, Vinícius Júnior és Rodrygo. A brazil szövetség úgy érzi, hogy a francia tökéletes választás lenne a szövetségi kapitányi posztra, és a beszámolók szerint az öltözőben és a médiában is tisztelnék őt.



Zidane azonban, aki a Real Madridból való távozása óta már több állásajánlatot is visszautasított, meg akarja várni, hogy hazájában elérhető lesz-e számára a szövetségi kapitányi poszt vagy sem.

Borítókép: Angel Martinez/Getty Images