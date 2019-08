Wayne Rooney, a DC United csapatkapitánya és legnagyobb sztárja elhagyja az MLS csapatot - ahogyan azt meg is írtuk - a szezon végén, hogy csatlakozhasson a Derby Countyhoz játékos-edzőként januárban. Éppen ezért a washingtoni alakulat már azt keresi, kivel tölthetné be a hatalmas űrt, amit a játékos hagy maga mögött.



A DC a német középpályásra, Mesut Özilre vetett szemet, akinek tisztázatlan jövője az Arsenalnál, miután kiesett Unai Emery bizalmából az előző szezonban, és messze van attól, hogy stabil kezdő lehessen az Ágyúsoknál.



A Washington Post írója, Steven Goff szerint Özil lehet Rooney utódja, és a német képviselői jövő héten már találkoznak is a DC Uniteddal.



Özil a Premier League idény második felében, azaz januártól csatlakozhat, az MLS gárdához. Igaz, jelenlegi jól fizető szerződése 2021-ig tart.



Wayne Rooney távozásával Mesut Özil lehet a csapat új arca, és a rajongók várhatják érkezését. Ráadásul a világbajnok jelenlegi körülbelül 350 ezer fontos heti fizetését az Egyesült Államokban szintén meg tudnák adni neki.



Fotó: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images