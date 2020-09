Sajtóhírek szerint az Egyesült Államokba igazolhat Gonzalo Higuaín, az olasz bajnok Juventus argentin labdarúgója.

Egybehangzó olasz médiainformációk alapján a 32 éves csatár már meg is egyezett a távozásáról a torinói klubbal, miután előrehaladott tárgyalásokat folytat az Inter Miami csapatával. Az amerikai egyesület tulajdonosai között van többek között David Beckham is.



A világbajnoki ezüstérmes Higuaín 2016 óta a Juventus játékosa, közben szerepelt kölcsönben az AC Milannál és a Chelsea-nél is. Az előző szezonban 32 bajnoki meccsen nyolc gólt szerzett.

Kép: Getty Images