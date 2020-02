David Beckham rendkívül elfoglalt az elmúlt időben, hiszen folyamatosan építi az Inter Miami FC jövőjét. Ráadásul minden jel arra mutat, hogy a visszavonult labdarúgó meggyőzte a brazil szupersztárt, hogy egyszer nála játsszon majd.

De, ehhez még el kell telnie pár évnek, míg a PSG klasszisa Amerikába költözik. Az Otro „Legends on Legends” sorozatának részében beszélt egymással a két fél a YouTube-on.

Beckham így fogalmazott:

"Amerika egy hatalmas lehetőség a sportág számára, hiszen itt nem csak egy sportággal foglalkoznak. A foci népszerűsége most nagyon gyorsan növekszik, és azt hiszem, Amerika egy kiváló lehetőség, hogy szerződtessen fantasztikus játékosokat. Szóval arra kérem, hogy írjon alá egy darab papírt és szerződjön az Inter Miami-ba. Nem fogunk sokat fizetni."

Neymar válaszolt is:

"Deal. Az üzlet létre is jött. Már mondtam neki korábban is, hogy egyszer szeretnék majd nála játszani. Egy nap tehát ott fogok futballozni, ez szinte biztos. Ez az ország egy nagyszerű lehetőség a foci számára. Néhány év tehát, és ott leszek. Ő az én elnököm!"



David Beckham and Neymar Jr discuss the opportunity in the MLS, Brazilian football and what it takes to become a football legend. Plus, Beckham offers Neymar Jr an opportunity he can't refuse. Subscribe: http://bit.ly/OTROYouTube Watch more Legends on Legends videos: Paulo Dybala Lists His Football Heroes ft.