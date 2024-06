Egyre több és egyre erősebb pletykák látnak napvilágot azzal kapcsolatban, hogy Robert Lewandowski távzhat a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Barcelonától. A 35 éves támadó a klub második legjobban fizetett játékosa és mivel a katalán együttesnek minden pénzre szüksége van, így logikus lehet egy esetleges klubváltás. A lengyel csatárnak ugyanakkor nincs szándékában elhagyni a Barcát, szeretné kitölteni 2026 nyaráig szóló szerződését.

#LAGalaxy are interested in #FCBarcelona's Robert Lewandowski, say Diario AS.



He could be reunited in Los Angeles with close friend Marco Reus. pic.twitter.com/1kMzL79MuE