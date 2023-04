A Sporting Kansas City a magyar válogatott Sallói Dániel góljának is köszönhetően 3-0-ra legyőzte a Tulsa Athletic csapatát az észak-amerikai labdarúgókupa (Open Cup) harmadik fordulójában.

A négyszeres győztes Sporting a klubhonlap beszámolója szerint egyoldalú mérkőzésen kerekedett a félprofi National Premier Soccer League-ből (NPSL) érkezett ellenfele fölé.

A 26 éves válogatott támadó együttese első találatát szerezte a 32. percben, amikor egy labdaszerzés után 20 méterről, bal oldalról laposan kilőtte a jobb alsó sarkot.

A magyar támadó később egy gólpasszt is kiosztott, amely szintén élményszámba ment, Pulidónak már csak be kellett pöckölnie a labdát a hálóba.

A kansasiek sikerükkel bejutottak a legjobb 32 közé, ellenfelük egyelőre nem ismert.

Daniel Salloi opens his home scoring account!



His 8th @opencup goal in his career #SportingKC | #SKCvTUL pic.twitter.com/bFLPSnTN30