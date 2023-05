Sallói Dániel gólpasszal segítette az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban szereplő Sporting Kansas City együttesét a Seattle Sounders otthonában 2-1-re megnyert összecsapáson.

A Nyugati konferenciában szereplő Kansas Citynek a 11. mérkőzésén ez volt az első sikere az MLS idei kiírásában, győzelmének értékét növeli, hogy a csoportot vezető Seattle vendégeként hozta el a három pontot.

A 26 esztendős magyar támadó kezdőként kapott lehetőséget, és 79 percet töltött a pályán.

Daniel's cross in

Gadi's tap to Erik

Thommy puts it home!#SportingKC | #SEAvSKC pic.twitter.com/wNhw90h3O4