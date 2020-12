Németh Krisztián együttese, a Columbus Crew bejutott a nagydöntőbe a tengerentúli profi labdarúgóligában (MLS).

A Keleti-főcsoport vasárnapi fináléjában a New England Revolution együttesét fogadta a ohiói csapat, és az 1-0-s sikerrel 2008 és 2015 után harmadszor került be a végjátékba. A magyar válogatott csatár nem kapott lehetőséget a mérkőzésen.

A gárda következő ellenfele egyelőre nem ismert, a Nyugati-főcsoport döntőjét hétfőn (ma) játssza a címvédő Seattle Sounders és a Minnesota United.

Összefoglaló:

THREE DOWN, ONE TO GO.#To96ther pic.twitter.com/MqrK5YjQeB